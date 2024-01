Benvenuti alla diretta di Juventus-Frosinone, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia!19:50

I bianconeri arrivano alla sfida dopo il largo successo contro la Salernitana, ottenuto con un roboante 6-1. La squadra di Allegri viene da una striscia positiva che dura ormai dallo scorso settembre, mese in cui si registra l'ultima, e fino a qui unica, sconfitta stagionale sul campo del Sassuolo 19:54

Appuntamento con la storia per il Frosinone, che mai aveva ottenuto tre vittorie di fila in Coppa Italia. La compagine di Di Francesco si presenta all'Allianz Stadium dopo l'incredibile successo al Maradona dove il Napoli è stato demolito per quattro reti a zero19:56