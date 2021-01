LIVE MILAN - TORINO 0-0 COPPA ITALIA 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Meazza, tutto pronto per Milan-Torino, incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/21.19:58

La squadra di Stefano Pioli, dopo la vittoria in campionato contro il Torino, cerca l’accesso ai quarti in casa proprio contro i granata.19:58

Il Torino vuole reagire e battere i rossoneri per cercare di svoltare la stagione sin qui deludente.19:59

Nelle precedenti quattro stagioni, il Torino ha alternato un’eliminazione ad un passaggio del turno agli ottavi di finale in Coppa Italia: qualificazione ai quarti nel 2017/18 e 2019/20, ed eliminazioni nel 2016/17 (proprio contro il Milan) e 2018/1920:00

Il Milan ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia in ciascuna delle ultime 11 stagioni dopo che nelle due precedenti era stato eliminato in questa fase della competizione (contro Catania nel 2007/08 e Lazio nell’edizione successiva).20:02

Ecco le formazioni. Milan in campo con il 4-2-3-1: Tatarasanu - Kalulu, Romagnoli, Musacchio, Dalot - Calabria, Tonali - Castillejo, Diaz, Leao - Ibrahimovic. A disposizione: Donnarumma, Donnarumma, Kessie, Hernandez, Conti, Calhanoglu, Di Gesù, Mionic, Olzer, Colombo, Hauge.20:48

Torino in campo con il 3-5-2: Milinkovic-Savic - Bremer, Nkoulou, Buongiorno - Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi - Gojak, Zaza. A disposizione: Rosati, Ujkani, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo, Baselli, Lukic, Belotti, Verdi.20:12

Pioli sceglie Ibrahimovic come unico terminale offensivo con Castillejo, Diaz, Leao alle sue spalle. A centrocampo, l’allenatore dei rossoneri schiera Calabria con il giovane Tonali. La difesa è guidata dalla coppia Musacchio-Romagnoli con Kalulu e Dalot sulle corsie laterali. In porta, c’è Tatarasanu.20:22

Giampaolo opta per la coppia offensiva formata da Gojak e Zaza. In mediana, oltre al solito Rincon vengono inseriti Linetty e Segre con Ansaldi e Vojvoda sulle fasce, In difesa, schiera Nkoulou, Buongiorno e Bremer.20:24