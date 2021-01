LIVE ROMA - SPEZIA 1-2 COPPA ITALIA 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori20:42

Si rialza il sipario sulla Coppa Italia. Questa sera, allo Stadio Olimpico, entra in scena la Roma, che ospita lo Spezia in una gara valevole per gli ottavi di finale della manifestazione.20:42

L’unico precedente tra le due squadre non è troppo lontano nel tempo né troppo benaugurante per i giallorossi. Dicembre 2015: anche quella volta si trattava di Coppa Italia e di ottavi di finale. Contro i pronostici, la Roma di Garcia venne eliminata dallo Spezia di Di Carlo ai calci di rigore.20:43

Anche questa sera, la Roma dovrà affrontare i liguri con la massima attenzione, visto l’ottimo momento di forma vissuto dalla squadra di Italiano. I giallorossi, invece, sono reduci dalla batosta nel derby. Chi passa il turno, affronterà ai quarti il Napoli.20:43

Fonseca sceglie il consueto 3-4-2-1: Pau Lopez - Mancini, Cristante, Kumbulla - Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola - Pedro, Mkhitaryan - Borja Mayoral.20:51

In panchina siederanno Farelli, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Santon, Veretout, Dzeko, Podgoreanu e Perez. 20:52

Italiano replica con l'altrettanto consueto 4-3-3: Krapikas - Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos - Deiola, Leo Sena, Maggiore - Agudelo, Galabinov, Saponara.20:54

In panchina ci saranno Zoet, Rafael, Acampora, Ricci, Agoume, Gyasi, Farias, Terzi, Chabot, Verde, Dell'Orco e Piccoli.20:54

Rispetto al match perso contro la Lazio, Paulo Fonseca cambia quasi mezza squadra. In difesa, spazio a Kumbulla e Cristante, al fianco del confermato Mancini. Chance per Bruno Peres sulla destra, mentre si rivede nell'undici titolare Pedro, che, insieme a Mkhitaryan, supporterà Borja Mayoral.21:04

Ancora più massicio il turnover applicato da Italiano, che non perde di vista il campionato e il prossimo impegno, che sarà sempre all'Olimpico contro la Roma. Rispetto al match di Torino, in difesa è confermato solo Vignali, che in Serie A sarà squalificato. Gli altri componenti del reparto sono Erlic, Ismajli e Ramos. A centrocampo dentro Sena e Deiola. Tutto nuovo l'attacco con Agudelo, Galabinov e Saponara.21:11

1' Inizio primo tempo di ROMA-SPEZIA. Il direttore di gara è Davide Ghersini. Palla mossa dagli ospiti.21:17

1' OCCASIONE ROMA! Borja Mayoral approfitta di una incertezza del pacchetto arretrato spezzino, anticipa l'uscita del portiere, ma conclude alto da posizione non troppo defilata.21:19

5' RIGORE PER LO SPEZIA! Saponara lancia di prima intenzione Maggiore, che si infila nella morsa Cristante-Mancini e termina a terra. Per Ghersini è penalty!21:22

6' GOL! Roma-SPEZIA 0-1! Rete di Galabinov. Dal dischetto, Pau Lopez indovina l'angolo della conclusione del bulgaro, ma non ci arriva.



8' Risposta immediata della Roma: apertura di Borja Mayoral per Pellegrini che mette in mezzo un pallone, su cui Pedro non arriva per l'anticipo di un difensore avversario.21:26

10' PILLOLA STATISTICA: Andrej Galabinov è tornato al gol dopo aver segnato le prime tre reti stagionali dello Spezia. 21:27

13' AMMONITO AGUDELO, per un'entrata dura su Kumbulla.21:30

14' Nonostante il gol segnato, lo Spezia non arretra il proprio baricentro. Il pressing alto dei liguri sta mettendo in difficoltà l'uscita bassa del pallone in casa giallorossa.21:32

15' GOL! Roma-SPEZIA 0-2! Galabinov approfitta di un pallone recuperato da Deiola e appoggia subito per l'accorrente Saponara, che calcia di prima intenzione, freddando Pau Lopez.



18' PILLOLA STATISTICA: La Roma ha subito due reti nel corso dei primi 15 minuti di un match, considerando tutte le competizioni, per la prima volta da gennaio 2020 contro la Juventus in campionato.21:37

21' Buona palla filtrante di Mkhitaryan per Pedro, che non riesce ad addomesticare la palla e fa sfumare una buona chance.21:39

23' Sinistro di Pellegrini dal limite dell'area. Palla fuori di un metro.21:39

24' AMMONITO ISMAJLI, per fallo su Pellegrini.22:00

25' Prova a reagire la Roma, riuscendo anche a sviluppare buone trame dalla trequarti in su. Tuttavia i giallorossi faticano sempre contro il primo pressing degli avversari, rischiando di perdere palloni pericolosi.21:43

28' OCCASIONE ROMA! Spinazzola fa secco Vignali e mette in mezzo un pallone pericoloso, che taglia in due l'area piccola, senza che nessuno intervenga.21:45

30' Mkhitaryan va al tiro in area, ma viene murato.21:48

31' Bruno Peres al cross per Borja Mayoral, che non inquadra il bersaglio.21:48

33' Da qualche minuto, la Roma staziona stabilmente nella metà campo avversaria. 21:50

35' Imbucata di Pellegrini per Pedro, anticipato dall'uscita bassa di Krapikas.21:51

38' OCCASIONE ROMA! Sinistro di Pedro sugli sviluppi di un corner. Krapikas se la cava. Poi, Mkhitaryan riesce a crossare, ma Borja Mayoral non trova la palla per la battuta a rete.21:56

42' RIGORE PER LA ROMA! Ismajli arriva in ritardo su Pellegrini e lo sposta in area. Anche i giallorossi possono beneficiare di un penalty.22:00

43' GOL! ROMA-Spezia 1-2! Rete di Pellegrini, che dal dischetto non lascia scampo a Krapikas. La Roma accorcia le distanze.



45'+1' FINE PRIMO TEMPO: ROMA-SPEZIA 1-2. Reti di Galabinov, Saponara e Pellegrini.22:03