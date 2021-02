Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori13:43

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Inter e Juventus, incontro valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia.13:43

A meno di un mese dall'incontro di campionato chiuso con la vittoria nerazzurra le due squadre si ritrovano per il primo round della semifinale di una Coppa Italia arrivata alle fasi conclusive e diventata obiettivo importante; per i bianconeri vittoria negli ottavi contro il Genoa e nei quarti contro la SPAL mentre i nerazzurri hanno superato la Fiorentina negli ottavi e battuto il Milan ai quarti grazie alla punizione di Eriksen in pieno recupero.19:56

Quinta semifinale di Coppa Italia tra le due squadre e precedenti tutti favorevoli ai bianconeri. L'ultimo scontro risale al 2016 con un tre a zero casalingo dei bianconero rimediato al ritorno dai nerazzurri che col medesimo punteggio portarono la sfida ai rigori. Decisivo l'errore di Palacio che regalò la finale alla Juventus.19:58

Formazioni ufficiali e Inter in campo col 3-5-2: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young - Sanchez, Lautaro. A disposizione: Padelli, Radu, Kolarov, Ranocchia, D'Ambrosio, Eriksen, Gagliardini, Sensi, Perisic, Vecino, Pinamonti.20:01

La Juventus si schiera con un 4-4-2: Buffon - Cuadrado, De Ligt, Demiral, Alex Sandro - Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, McKennie - Kulusevski, Ronaldo.19:45

Come preannunciato alla vigilia Conte schiera Sanchez in attacco al posto dello squalificato Lukaku mentre sugli esterni Darmian sostituisce Hakimi, anche lui fermato dal giudice sportivo, e Young prende il posto di Perisic, titolare contro il Benevento. In mediana cabina di regia nuovamente affidata a Brozovic mentre in difesa fiducia al pacchetto titolare guidato da De Vrij.19:50