Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori20:25 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Lazio, semifinale di andata della Coppa Italia 2023/24.20:25

Juventus e Lazio si ritrovano a tre giorni di distanza dall'incontro di campionato giocato all'Olimpico, che ha visto i biancocelesti prevalere con una rete di Marusic all'ultimo respiro. Tudor non poteva desiderare un esordio miglior sulla panchina capitolina mentre per Allegri si è trattato dell'ennesimo passo falso degli ultimi due mesi. La gara di stasera diventa quindi importante per entrambe le formazioni, con un occhio però alla gara di ritorno che consentirà a una delle due di potersi giocare la finale della coppa nazionale ma anche di ottenere il pass per la prossima Supercoppa. Fischio d'inizio alle ore 21.20:29

Dirige il match Massa con Meli e Alassio ad assisterlo, il quarto ufficiale è Rapuano. Al VAR ci sono Di Paolo e Abisso.20:45

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: Allegri torna al 3-5-2. Perin - Gatti, Bremer, Danilo - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling, Kean, Miretti, Weah, Rugani, Alcaraz, Djalò, Nicolussi Caviglia.20:47

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: Tudor conferma il 3-4-2-1 visto sabato. Mandas - Gila, Romagnoli, Patric - Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni - Luis Alberto, Felipe Anderson - Immobile. A disposizione: Sepe, Renzetti, Kamada, Casale, Isaksen, Castellanos, Hysaj, Cataldi.20:58

Dopo la sconfitta nella gara di campionato, Allegri schiera la formazione tipo con Perin in porta al posto di Szczesny. Nella difesa a tre trovano posto Gatti, Bremer e Danilo, sulle corsie esterne ci sono Cambiaso a destra e Kostic a sinistra, in mezzo al campo McKennie e Rabiot agiranno ai lati di Locatelli. Davanti spazio al duo Vlahovic-Chiesa.20:50

Tudor conferma il 3-4-2-1 visto nella sua prima gara alla guida dei biancocelesti ma opera diversi cambi rispetto a sabato. Nella difesa a tre c'è infatti Patric al posto di Casale al fianco di Gila e Romagnoli, in mezzo al campo spazio a Guendouzi e Vecino con Kamada e Cataldi inizialmente in panchina. Luis Alberto ruba il posto a Pedro con Felipe Anderson alle spalle dell'unica punta Immobile. Sulle corsie esterne confermati Zaccagni e il match-winner Marusic. Assenti per squalifica Pedro e Pellegrini.21:03

Si comincia!21:00

2' 4-4-2 in fase difensiva per la Lazio con Zaccagni e Felipe Anderson che si abbassano lasciando Luis Alberto e Immobile in attacco.21:02

4' Chiesa chiede il triangolo a Vlahovic ma il pallone di ritorno del serbo è troppo lungo e finisce tra i piedi di Mandas.21:04

5' Lazio che prende campo facendo girare palla, Juventus per ora molto bassa in attesa dell'occasione giusta per far male in ripartenza.21:05

6' Traversone di Kostic dalla sinistra, Romagnoli anticipa Vahovic di testa poi Chiesa e McKennie si ostacolano e non trovano il tempo per la battuta a rete. La difesa biancoceleste si rifugia in corner.21:06

7' I bianconeri non riescono a pungere su palla inattiva ma rimangono in possesso della palla. Gara sin qui molto tattica.21:07

8' Guendouzi prova il destro dai venti metri, respinto dal muro bianconero.21:08

8' Dalla parte opposta, Chiesa prova la percussione centrale ma viene fermato al limite dell'area. Sul prosieguo dell'azione Gatti interviene in ritardo su Zaccagni che rimane a terra dolorante.21:09

9' Gioco fermo allo Stadium, in campo i sanitari biancocelesti per soccorrere Zaccagni che non sembra farcela. Problema alla caviglia per l'esterno laziale.21:10

10' Il gioco riprende con Zaccagni che è sempre a bordo campo, Tudor potrebbe essere costretto a giocarsi subito il primo cambio della gara.21:10

11' RIGORE PER LA JUVE! Cambiaso anticipa Vecino che prova a calciare il pallone ma colpisce in pieno la gamba dell'italiano, arrivato a fari spenti da dietro. Massa non ha dubbi e indica il dischetto.21:12

12' Silent-check in corso per un'eventuale posizione di fuorigioco di Cambiaso.21:12

13' Massa viene richiamato all'on-field review e cancella la propria decisione precedente. Cambiaso si trovava in posizione di offside.21:13

14' Sostituzione Lazio: fuori Mattia Zaccagni per infortunio, dentro Gustav Isaksen.21:14

15' Danilo prova il destro a giro dalla distanza, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Mandas.21:15

16' Bremer a terra sulla linea di metà campo dopo uno scontro aereo con Immobile, la Lazio prosegue nell'azione con il cross di Isaksen che si perde nel nulla. Massa decide quindi di fermare il gioco proprio mentre il numero tre bianconero si stava rialzando. Si riparte con una palla scodellata per i bianconeri.21:17