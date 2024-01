Al Franchi tutto pronto per Fiorentina-Bologna, quarti di finale di Coppa Italia.19:33

Il derby dell'Appennino deciderà l'accesso alle semifinali: i viola, che hanno avuto la meglio solo ai rigori sul Parma, affrontano la sorpresa emiliana, i rossoblu hanno infatti eliminato i campioni in carica dell'Inter - dopo Cesena e Verona.19:42

4-2-3-1 per il Bologna: Skorupski - Posh, Beukema, Lucumi, Kristiansen - Aebischer, Freuler - Orsolini, Ferguson, Saelemaekers - Zirkzee. A disp.: Ravaglia, Bagnolini, Corazza, De Silvestri, Calafiori, Lykogiannis, Moro, Fabbian, Urbanski, van Hooijdonk.20:37

Italiano opta per la difesa a tre e in avanti si affida al tandem Ikone-Beltran. Duncan e Barak ai fianchi di Maxime Lopez in mediana.20:32