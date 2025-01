Diretta live calciomercato martedì 28 gennaio 2025: blitz Milan per Gimenez, Juve su Todibo, Benfica decisivo per Vlahovic

Ancora difesa, per la Juventus. Il primo nome della lista, più di Kelly, è quello di Jean-Clair Todibo. Il francese classe 1999 ex Barcellona è in prestito al West Ham, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Nizza. Dopo averlo trattato la scorsa estate, Giuntoli è tonato a seguirlo attivamente vista la situazione scaturita e dopo i no incassati per Antonio Silva (Benfica), Ronald Araujo (Barcellona), Fikayo Tomori (Milan) e David Hancko (Feyenoord).