Condividono parecchio, in quel di Monte-Carlo, e sono amici. Uno è Jannik Sinner, numero 1 del tennis, l’altro è Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari. Al Corsera rivvela, in un’intervista, qualche dettaglio in più su Jan e le orecchiette: “Sì, sì. Gliele abbiamo fatte provare, anche lì è stato un piccolo strappo. Io, lui e Giulio (Ciccone ndr) abbiamo pochi momenti di svago a tavola. Le nostre cene, o pranzi, sono un po’ tristi: pollo, insalata, riso. E comunque Jannik ha assaggiato un sacco di prelibatezze pugliesi, io però ancora niente delle sue parti. Bisogna che vada a trovare suo padre in Alto Adige”.