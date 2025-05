Internazionali, Paolini dura su Sinner: “Squalifica ingiusta e spaventosa. Ammiro l'intelligenza di Jannik”

La numero 5 del mondo solidale con Jannik: “Nel tennis non hai il controllo su tutto. Servivano regole più chiare prima”

Obiettivo lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta contro Maria Sakkari a Madrid e riprendere a macinare tennis. È una Jasmine Paolini pronta a rialzarsi quella che si presenta in sala stampa alla vigilia degli Internazionali d’Italia. Premiata dalla stampa estera come atleta rivelazione del 2024, l’azzurra non nasconde il proprio entusiasmo per il torneo “di casa” e coglie l’occasione per lanciare nuove accuse verso la WADA dopo la squalifica di tre mesi comminata a Jannik Sinner per il caso Clostebol.

Jas ritrova il sorriso a Roma

Jas si è presentata in conferenza stampa con il sorriso di sempre, ammettendo che “l’obiettivo sarà migliorare il risultato dello scorso anno”, quando uscì di scena al primo turno sconfitta da Mayar Sherif. “Sono super felice di essere qui. È un torneo in cui tutti noi italiani vogliamo far bene”.

“È bello giocare davanti al nostro pubblico. Spero di giocare più partite dell’anno scorso e di essere cambiata in meglio. Ho più esperienza, ma il tennis è strano, può succedere di tutto…”, ha dichiarato Paolini, che entrerà in tabellone al secondo turno quando affronterà la neozelandese Lulu Sun.

Il rapporto con Marc Lopez

L’appuntamento romano rappresenta anche l’inizio concreto del nuovo capitolo professionale che la lega a Marc Lopez. Dopo la fine della collaborazione con Renzo Furlan, che in queste ore ha di fatto aperto a Sinner, la tennista di Bagni di Lucca ha spiegato: “Avevo bisogno di un input diverso e sentire certe cose dette da un’altra voce può essere utile. Con Marc ci stiamo conoscendo, per ora il feeling è positivo”.

I timori dopo la squalifica di Sinner

Impossibile non andare a parlare del ritorno di Jannik Sinner e, ovviamente, della sua squalifica. Un tema su cui Paolini non ha mai fatto mancare la propria solidarietà nei confronti del numero uno al mondo. Concetto che Jas ha ribadito anche nella Capitale: “È stato bello rivedere Jannik. Credo fortemente che la sospensione sia stata ingiusta. Tre mesi fuori non hanno aiutato nessuno, senza contare che quello che è successo è spaventoso per tutti”.

L’attacco alla WADA

“Siamo sottoposti a controlli continui – ha proseguito numero 5 al mondo – ma non possiamo avere il controllo su ogni cosa. Basta un gesto, una stretta di mano con un tifoso, per compromettere tutto. Certo, la WADA ha annunciato che cambierà le regole nel 2027, ma credo che si sarebbe potuto, e dovuto, agire prima”, ha aggiunto, sottolineando poi quanto la affascini “l’intelligenza di Jannik in quello che dice e come si comporta… è forse la sua arma migliore”.

A cena con Jannik

Infine, Paolini si sbilancia su una ipotetica scelta tra l’altoatesino e Lorenzo Musetti, altro azzurro pronto a dare battaglia al Foro Italico, per una cena: “Sceglierei Sinner, ma semplicemente perché ho avuto meno occasioni per passare del tempo con lui. Con Muso ci conosciamo bene, adoro il suo bambino! Con Jannik ho avuto meno a che fare”.