Internazionali, Musetti mette nel mirino Sinner: la frase in conferenza è un avvertimento a Jannik

Il numero 9 del mondo annuncia di voler vincere il torneo di Roma, obiettivo del leader della classifica Atp al ritorno dopo la squalifica

Lorenzo Musetti non ha paura, neanche di Jannik Sinner. Nella conferenza stampa degli Internazionali di Roma il numero 9 al mondo mostra una nuova consapevolezza e dichiara di voler vincere il torneo: la sua è una chiara sfida al leader della classifica Atp.

Internazionali, Musetti sfida Sinner

È cresciuto Lorenzo Musetti, non si sente più un talento chiamato a mostrare di poter competere con i più bravi del circuito del tennis, ma un campione pronto a battere quei campioni, a vincere contro di loro. Anche contro Jannik Sinner. Pur senza nominarlo, nella conferenza stampa degli Internazionali di Roma il numero 9 del mondo lancia una sfida all’altoatesino.

“Arrivato a questo punto – ha dichiarato Musetti – la mia mentalità, non solo sulla terra dove riesco a esprimere il mio tennis al meglio, è quella di vincere il torneo”.

Internazionali, la nuova consapevolezza di Musetti

Musetti poi precisa la sua dichiarazione: le sue non sono parole motivate dall’irriverenza, ma dalla consapevolezza. “Non è mancanza di rispetto verso gli altri – aggiunge Musetti – perché puoi benissimo perdere al primo turno. È che sicurezza e fiducia nel mio gioco sono aumentate”. Sicuramente, in questo processo di crescita, su Musetti ha inciso il raggiungimento della finale di Montecarlo, la prima in carriera in un torneo Masters 1000, e delle semifinali di Madrid.

“La top ten era un obiettivo ma sono rimasto la stessa persona – dichiara Musetti -. Raggiungere, a livello 1000, una finale tra alti bassi e una semifinale senza perdere un set è stata la conferma del mio livello attuale. Una cosa è giocare contro un top ten, un’altra cosa è vincere contro un top ten”.

Internazionali di Roma, il cammino di Musetti

Il numero 9 inizierà il suo percorso a Roma venerdì, al secondo turno del torneo contro il vincente del match tra il serbo Medjedovic e un qualificato/lucky loser. Sulla sua strada, in teoria, potrebbe trovare Medvedev, Zverev e Alcaraz, mentre Sinner è dall’altra parte del tabellone. Superare gli ottavi di finale – il miglior risultato raggiunto a Roma, nel 2022 – è l’obiettivo minimo. Ma Musetti punta in alto, oggi si è capito.