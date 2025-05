Internazionali, per Berrettini arriva il giorno della verità: la decisione dopo l’infortunio a Madrid. Sinner si allena con Sonego

Sarà un giorno chiave quello della giornata di domani per il tennista romano, le cui condizioni dopo l’infortunio di Madrid destano preoccupazione: la decisione dopo l’allenamento con Korda

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Matteo Berrettini vuole fare di tutto per essere presente agli Internazionali d’Italia. Martello è di casa al torneo romano anche se negli ultimi anni, un po’ di sfortuna gli hanno impedito di partecipare. E anche quest’anno la sua presenza in campo nel secondo turno del torneo non è scontata.

L’allenamento con Korda

Un appuntamento particolarmente importante quello in programma domani (alle 15 sul campo numero 8 salvo cambiamenti) per Matteo Berrettini che ha deciso di “assaggiare” la terra rossa di Roma contro lo statunitense Sebastian Korda. Un momento fondamentale per capire le sue condizioni dopo i problemi fisici che lo hanno tormentato nel corso del match con Jack Draper a Madrid costringendolo al ritiro. Dopo il test in campo contro il giocatore statunitense, il tennista romano sarà impegnato nella conferenza stampa di rito in cui sceglierà i dubbi. La sensazione è quella che farà di tutto per essere presente anche se la condizione non sarà al top.

Il doppio col fratello Jacopo

A far suonare i primi campanelli d’allarme sulle condizioni fisiche del tennista romano è stata la “sparizione” dal sito ufficiale della wild card che il romano aveva ottenuto insieme al fratello Jacopo. I due avevano la possibilità di giocare insieme, non per la prima volta in carriera, ma sicuramente su un palcoscenico che sarebbe stato emozionante. Invece a pochi giorni dal sorteggio del tabellone di doppio la coppia è sparita da quelle che prenderanno parte al torneo con Jacopo che nel frattempo è volato a Francavilla al Mare dove ha vinto le qualificazioni che gli hanno permesso di accedere al tabellone principale di un torneo che lo scorso anno lo ha visto arrivare in finale. Nulla è ancora deciso ma a questo punto è decisamente improbabile la presenza dei due fratelli Berrettini in doppio.

Sinner: continua la marcia di avvicinamento

Dopo il secondo bagno di folla romano, Jannik Sinner ricomincia dal campo. Il tennista altoatesino ha intensificato il suo programma per cercare di recuperare la condizione dopo il lungo stop. Ieri l’allenamento con Lehecka è andato in scena sul campo centrale con l’azzurro che ha ricevuto un’accoglienza super. Oggi la situazione si è ripetuta nella nuova SuperTennis Arena allo stadio dei Marmi con Jannik che è tornato a incrociare Lorenzo Sonego che è stato sparring anche nel corso degli allenamenti a Montecarlo. Domani il numero 1 al mondo torna in campo per un altro allenamento molto competitivo con Taylor Fritz.