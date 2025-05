Internazionali, Furlan parla già da coach di Sinner: “Dalla Wada una porcheria”. Poi svela la verità sull’addio a Paolini

L’ex coach della tennista toscana rivela in una lunga intervista le motivazioni dell’addio e torna a parlare anche del caso doping che ha visto coinvolto il numero 1 al mondo

Le voci su un possibile inserimento nel team di Jannik Sinner si fanno sempre più forti. Renzo Furlan è uno de noi che circolano come possibile allenatore dell’azzurro che a fine stagione darà l’addio al supercoach australiano Darren Cahill. Una lunga intervista concessa a Fanpage rivela le motivazioni dietro la fine del rapporto con Jasmine Paolini ma anche uno sguardo sulla vicenda doping che ha visto coinvolto Sinner.

L’addio a Jasmine Paolini

La separazione tra Renzo Furlan e Jasmine Paolini ha sorpreso tanti. Il duo sembrava inseparabile con il tecnico che è stato tra i principali artefici dell’esplosione della tennista toscana nelle ultime stagioni. “E’ difficile riuscire a dare sempre cose nuove. Il rapporto tra noi non è finito, rimane l’amicizia e continuiamo a sentirci. Ma a livello lavorativo credo fosse il momento giusto per separarsi. Lei ha preso questa decisione perché voleva qualcosa di diverso e sentire dei nuovi pareri. E secondo me era la scelta giusta”.

La vicenda “clostebol”

Almeno per un po’ il caso doping che ha riguardato Jannik Sinner sarà sotto la lente di ingrandimento. A Roma, il tennista altoatesino torna a giocare dopo tre mesi di assenza che dovrebbero aver chiuso una vicenda che si è trascinata pe oltre un anno. E sul caso Furlan ha un’opinione molto netta: “Mi dispiace per alcune cose che sono state dette su di lui ma so che alla fine lui non le legge nemmeno e non si fa condizionare. Le ho etichettate come delle uscite ignoranti. Jannik ha fatto tutto seguendo quanto concesso dai regole amenti e nei tempi consoni. Ha fatto quello che ra giusto fare. Questo ragazzo sa che le persone che sono vicine a lui, quelle che contano veramente, sanno quanto vale e che era completamente innocente. E’ stato trattato male perché l’appello della Wada è stata una porcheria”.

Nuovo coach di Sinner

A fine stagione Darren Cahill lascerà l’angolo di Jannik Sinner. La conferma è arrivata nei mesi scorsi, forse anche in maniera anticipata rispetto a quanto previsto dallo stesso team. Da quel momento è cominciato il toto-allenatore, chi sarà a prendere il posto dell’australiano. Di sicuro nel team resterà Simone Vagnozzi ma ci potrebbe essere anche un’altra figura al suo fianco. Tanti i nomi circolati nel corso degli ultimi mesi tra cui quello di Adriano Panatta, ma anche di Renzo Furlan le cui quotazioni hanno preso letteralmente il volo dopo la fine dell’esperienza con Jasmine Paolini. Del resto il tecnico ha sempre avuto parole al miele per l’altoatesino e il lavoro svolto con Jas lo rende uno dei candidati migliori. E a Roma dove è uno dei talent Sky ci sarà magari anche l’occasione di approfondire il discorso.

