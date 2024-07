Diretta live calciomercato lunedì 29 luglio: Juve, Todibo in arrivo. Milan corre ai ripari e archivia doppio colpo

Tutto da decifrare, per ora, il futuro di Victor Osimhen. L’unica certezza pare lìofferta avanzata dal PSG che rimane l’interlocutore del Napoli e di Aurelio De Laurentiis, ad ora. La clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore fa il prezzo, anche se la trattativa non è affatto scontata. Le ccontropartite non sono gradite, a quel che riporta tuttomercatoweb, e ciò implica una riflessione e attese ulteriori. L’esclusione dell’attaccante da partitelle e alcuni allenamenti non può indurre a ritenere chiusa l’operazione, almeno fino a questo momento.