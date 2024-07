Diretta live calciomercato mercoledì 31 luglio: Milan-Pavlovic, che cosa manca. Chiesa-Thiago Motta, retroscena

Stando a quanto svelato da Tuttosport, per Federico Chiesa ci sono stati due no. La prima offerta rifiutata è quella dell’Al Ahli, che sarebbe stato disposto a mettere sul piatto un triennale da 15-20 milioni. Secondo no quello al Besiktas, che sul piatto aveva messo la possibilità di giocare con il connazionale Ciro Immobile. Chiesa vuole la Champions, anche se Motta gli ha lasciato intendere che non sarà tra gli imprescindibili.