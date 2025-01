Diretta live calciomercato venerdì 24 gennaio 2025: la Juve torna su Todibo, Milan insiste per Gimenez

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, in risposta alla rigidità della Juventus nel liberare Danilo a inizio mercato, De Laurentiis e Conte hanno tentato di avvalersi dei buoni rapporti con il PSG per via di Kvaratskhelia per cercare di convincere il club a rallentare l’operazione burocratica per il tesseramento di Kolo Muani. L’intento era di non averlo disponibile tra i bianconeri per lo scontro diretto.