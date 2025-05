Diretta live Sonego-Burruchaga Internazionali d'Italia 1° Turno: Lorenzo Ko nel primo set

Lorenzo Sonego sarà il primo italiano a fare il debutto agli Internazionali d’Italia 2025. Un’emozione speciale per il tennista torinese alla luce che questo torneo rievoca personali dolci ricordi. Nel 2021, infatti, il torinese sfiorò un’incredibile finale, battendo sulla sua strada avversari quotati come Thiem e Rublev (all’ora nella top-10 del tennis mondiale), prima di venire sconfitto da Nole Djokovic. Ma se il passato è bello da rammentare, il presente è tutt’altro che entusiasmante per Sonego. Lorenzo, infatti, in questo nuovo anno solare non è mai riuscito ad andare oltre agli ottavi di finale; mentre a Montecarlo, il numero 44 del ranking si è fermato addirittura ai trentaduesimi di finale. Insomma un 2025 complicato con Lorenzo che proverà a riscattare questo inizio di stagione nella città eterna.