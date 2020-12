LIVE PAOK SALONIKA - GRANADA CF 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(27) ANTONIO JOSÉ ARANDA (C)

(21) YANGEL HERRERA (C)

(4) MAXIME GONALONS (C)

(28) ISMA RUIZ (C)

(30) RAÚL TORRENTE (C)

(10) ANTONIO PUERTAS (C)

(24) KENEDY (C)

(26) ALBERTO SORO (C)

(8) YAN ETEKI (C)

(5) LUIS MILLA (C)

(14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)

(22) STEFAN SCHWAB (C)

(65) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)

(51) THEOCHARIS TSIGGARAS (C)

(33) DOUGLAS (C)

(32) NIKA NINUA (C)

(10) THOMAS MURG (C)

(7) OMAR EL KADDOURI (C)

(24) ANDERSON ESITI (C)

Fernando Varela (PAOK Salonicco) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Thomas Murg con cross in seguito a un calcio da fermo.19:41

Fuorigioco. Omar El Kaddouri(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Antonio-Mirko Colak e' colto in fuorigioco.19:38

Anderson Esiti (PAOK Salonicco) e' ammonito per un brutto fallo.19:31

Fuorigioco. Georgios Koutsias(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Antonio-Mirko Colak e' colto in fuorigioco.19:11

Commento in diretta

PREPARTITA

PAOK Salonika - Granada CF è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:55 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

Arbitro di PAOK Salonika - Granada CF sarà John Beaton coadiuvato da Daniel McFarlane e Alan Mulvanny.

Dove vedere PAOK Salonika-Granada CF di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

PAOK Salonika-Granada CF si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

PAOK Salonika-Granada CF verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

