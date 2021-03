LIVE GRANADA CF - MOLDE 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(16) ETZAZ HUSSAIN (C)

(11) MARTIN ELLINGSEN (C)

(7) MAGNUS WOLFF EIKREM (C)

(17) FREDRIK AURSNES (C)

(23) EIRIK ULLAND ANDERSEN (C)

(19) EIRIK HESTAD (C)

(30) RAÚL TORRENTE (C)

(27) ANTONIO JOSÉ ARANDA (C)

(28) ISMA RUIZ (C)

(10) ANTONIO PUERTAS (C)

(8) YAN ETEKI (C)

(23) JORGE MOLINA (C)

(24) KENEDY (C)

(4) MAXIME GONALONS (C)

Fuorigioco. Magnus Wolff Eikrem(Molde) prova il lancio lungo, ma Marcus Holmgren Pedersen e' colto in fuorigioco.21:40

Yan Eteki (Granada CF) e' ammonito per un brutto fallo.21:38

Tentativo fallito. Nehuen Pérez (Granada CF) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Kenedy con cross in seguito a un calcio da fermo.21:12

Tiro parato. Kenedy (Granada CF) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antonio Puertas.21:09

Commento in diretta

PREPARTITA

Granada CF - Molde è valevole per l'andata degli ottavi di finale della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Nuevo Los Cármenes di Granada.

Granada CF nella fase a gironi ha incontrato SK Rapid Wien, PSV Eindhoven, PAOK Salonika e Omonia Nicosia superando il girone con 11 punti mentre Molde ha incontrato Dundalk, Arsenal e SK Rapid Wien superando il girone con 10 punti.

Dove vedere Granada CF-Molde di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Granada CF-Molde si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 marzo.

Granada CF-Molde verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League