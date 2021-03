Marcus Rashford salta la sua prima partita (tutte le competizioni) per il Manchester United in questa stagione. Ha segnato 18 gol, solo Bruno Fernandes ha segnato più gol per i Red Devils nel 2020-21 (23)18:23

Infermeria piena anche per Pioli, 4-3-3 con Leao da prima punta con Diaz e Saelemaekers sulle fasce. Meite da regista, Kessié e Krunic mezzala, in difesa Tomori in coppia con Kjaer.18:23

Solskjær con molte assenze decide per Matic in mediana, con Fred che rifiata, in attacco Martial da prima punta con James e Greenwood sulle fasce. Al centro del gioco Bruno Fernandes, trequartista a cui l'ex punta dei Diavoli Rossi rinuncia difficilmente.18:22

Si gioca al Teatro dei Sogni, l'Old Trafford, fischio di inizio alle 18.55: questo sarà l'11º confronto tra Manchester United e Milan in competizioni europee, con i 10 precedenti disputati in Coppa dei Campioni/Champions League.18:14

Andata degli ottavi di Europa League, il Milan di Pioli viaggia a Manchester per affrontare lo United, in una sfida tra due grandissime del calcio europeo.18:11

PREPARTITA

Manchester United - Milan è valevole per l'andata degli ottavi di finale della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 18:55 allo stadio Old Trafford di Manchester. Arbitro dell'incontro sarà lo sloveno Slavko Vincic coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, il quarto uomo sarà Matej Juc.

Il Milan di Pioli affronta una delle favorite al titolo. Le due squadre si ritrovano di fronte in una sfida ad eliminazione diretta, gli ottavi di finale, a distanza di 11 anni dall’ultima volta dove i Red Devils ebbero la meglio sulla squadra rossonera.

Nell'ultima partita di campionato il Manchester United ha supero il Manchester City: per la partita di stasera Solskjaer dovrebbe schierare i soliti 11 titolari. Pioli invece dovrà fare a meno in difesa di Romagnoli sostituito con Tomori. A centrocampo spazio a Kessié e Tonali. In attacco invece non ci sarà Rebic: al suo posto ci sarà Castillejo insieme a Brahim Diaz e Saelmaekers alle spalle di Leao.

