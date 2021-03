LIVE TOTTENHAM - DINAMO ZAGABRIA 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(24) MARKO TOLIC (C)

(26) ROBBIE BURTON (C)

(38) BARTOL FRANJIC (C)

(27) JOSIP MISIC (C)

(80) IYAYI ATIEMWEN (C)

(97) KRISTIJAN JAKIC (C)

(99) MISLAV ORSIC (C)

(5) ARIJAN ADEMI (C)

(10) LOVRO MAJER (C)

(17) LUKA IVANUSEC (C)

(8) HARRY WINKS (C)

(5) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)

(7) SON HEUNG-MIN (C)

(20) DELE ALLI (C)

(11) ERIK LAMELA (C)

(28) TANGUY NDOMBELE (C)

(17) MOUSSA SISSOKO (C)

Eric Dier (Tottenham Hotspur) e' ammonito per un brutto fallo.21:46

Fuorigioco. Dominik Livakovic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Bruno Petkovic e' colto in fuorigioco.21:45

Tiro parato. Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luka Ivanusec.21:31

Gol! Tottenham Hotspur 1, Dinamo Zagabria 0. Harry Kane (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:29

PREPARTITA

Tottenham - Dinamo Zagabria è valevole per l'andata degli ottavi di finale della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.

Il Tottenham nella fase a gironi ha incontrato Feyenoord, Wolfsberger, LASK, Royal Antwerp e Ludogorets superando il girone con 13 punti mentre Dinamo Zagabria ha incontrato CSKA Mosca, Wolfsberger e Feyenoord superando il girone con 14 punti.

Dove vedere Tottenham-Dinamo Zagabria di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Tottenham-Dinamo Zagabria si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 marzo.

Tottenham-Dinamo Zagabria verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

