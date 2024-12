(33) DAVE KWAKMAN (C)

(28) ZICO BUURMEESTER (C)

(6) PEER KOOPMEINERS (C)

(8) JORDY CLASIE (C)

(10) SVEN MIJNANS (C)

(3) WOUTER GOES (D)

(20) AGUIBOU CAMARA (C)

(82) IVAN YORDANOV (C)

(18) IVAYLO CHOCHEV (C)

(6) JAKUB PIOTROWSKI (C)

(30) PEDRO NARESSI (C)

PREPARTITA

Ludogorets - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - AZ Alkmaar sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Marko Liiva.

Dove vedere Ludogorets-AZ Alkmaar di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Ludogorets-AZ Alkmaar si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

Ludogorets-AZ Alkmaar verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

