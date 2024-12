(22) VLADYSLAV KABAIEV (C)

(18) OLEKSANDR ANDRIEVSKYI (C)

(76) OLEKSANDR PIKHALYONOK (C)

(8) VOLODYMYR SHEPELEV (C)

(45) MAKSYM BRAHARU (C)

(29) VITALII BUIALSKYI (C)

(6) VOLODYMYR BRAZHKO (C)

(20) OLEKSANDR KARAVAEV (C)

(91) MYKOLA MYKHAILENKO (C)

(44) VLADYSLAV DUBINCHAK (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(25) JON MAGUNAZELAIA (C)

(28) PABLO MARÍN (C)

(24) LUKA SUCIC (C)

(14) TAKEFUSA KUBO (C)

(16) JON OLASAGASTI (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(15) URKO GONZÁLEZ (C)

(11) SHERALDO BECKER (C)

Gol! Real Sociedad 1, Dinamo Kiev 0. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.21:18

Rigore parato! Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:18

Rigore per Real Sociedad. Mikel Oyarzabal e'stato atterrato in area di rigore.21:17

Rigore concesso da Denys Popov (Dinamo Kiev) per un fallo in area.21:17

Fuorigioco. Oleksandr Karavaev(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Nazar Voloshyn e' colto in fuorigioco.21:07

PREPARTITA

Real Sociedad - Dinamo Kiev è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - Dinamo Kiev sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Dove vedere Real Sociedad-Dinamo Kiev di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Dinamo Kiev si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

Real Sociedad-Dinamo Kiev verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

