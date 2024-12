(78) ANAS TAJAOUART (C)

(36) ANDERS DREYER (C)

(7) FRANCIS AMUZU (C)

(10) YARI VERSCHAEREN (C)

(23) MATS RITS (C)

(32) LEANDER DENDONCKER (C)

(17) THÉO LEONI (C)

(48) DOMINIK PECH (C)

(32) ONDREJ LINGR (C)

(35) MATEJ JURÁSEK (C)

(28) FILIP PREBSL (C)

(10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)

(19) OSCAR DORLEY (C)

(12) EL HADJI DIOUF (C)

(21) DAVID DOUDERA (C)

Gara momentaneamente sospesa, Luis Vázquez (Anderlecht) per infortunio.21:19

Tentativo fallito. Jan Boril (Slavia Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Igoh Ogbu in seguito a un calcio da fermo.21:15

Tentativo fallito. Igoh Ogbu (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:15

Tiro parato. Tomás Holes (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di El Hadji Diouf con cross.21:15

Gol! Slavia Praga 0, Anderlecht 1. Nilson Angulo (Anderlecht) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09

Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Ivan Schranz e' colto in fuorigioco.21:06

PREPARTITA

Slavia Praga - RSC Anderlecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Arbitro di Slavia Praga - RSC Anderlecht sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Dove vedere Slavia Praga-RSC Anderlecht di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Slavia Praga-RSC Anderlecht si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

Slavia Praga-RSC Anderlecht verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League