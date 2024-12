(25) MANUEL UGARTE (C)

(37) KOBBIE MAINOO (C)

(7) MASON MOUNT (C)

(43) TOBY COLLYER (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(12) TYRELL MALACIA (C)

(20) DIOGO DALOT (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(18) CASEMIRO (C)

(29) TOM SLONCÍK (C)

(33) ERIK JIRKA (C)

(18) JHON MOSQUERA (C)

(20) JIRÍ PANOS (C)

(10) JAN KOPIC (C)

(12) ALEXANDR SOJKA (C)

(23) LUKÁS KALVACH (C)

(22) CADU (C)

(19) CHEICK SOUARÉ (C)

(6) LUKÁS CERV (C)

PREPARTITA

Viktoria Plzen - Manchester United è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - Manchester United sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Dove vedere Viktoria Plzen-Manchester United di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Viktoria Plzen-Manchester United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

Viktoria Plzen-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

