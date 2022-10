LIVE AEK LARNAKA - FENERBAHçE 0-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(27) MIGUEL CRESPO (C)

(70) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)

(99) EMRE MOR (C)

(21) BRIGHT OSAYI-SAMUEL (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

(7) FERDI KADIOGLU (C)

(18) LINCOLN (C)

(6) EZGJAN ALIOSKI (C)

(10) ARDA GÜLER (C)

(80) ISMAIL YÜKSEK (C)

(29) GIORGOS NAOUM (C)

(17) PERE PONS (C)

(30) HENRY ANDREOU (C)

(7) GUS LEDES (C)

(66) RAFAIL MAMAS (C)

(6) OIER (C)

Gol! AEK Larnaka 0, Fenerbahce 1. João Pedro (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ezgjan Alioski con cross. Guarda la scheda del giocatore João Pedro 19:01

Fuorigioco. Rafail Mamas(AEK Larnaka) prova il lancio lungo, ma Ivan Trichkovski e' colto in fuorigioco.18:50

Tiro parato. Rafail Mamas (AEK Larnaka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:50

PREPARTITA

AEK Larnaka - Fenerbahçe è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.

Arbitro di AEK Larnaka - Fenerbahçe sarà Pawel Raczkowski coadiuvato da Radoslaw Siejka e Adam Kupsik. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

AEK Larnaka-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'AEK Larnaca ospiterà una squadra turca per la prima volta in competizioni europee.

Il Fenerbahçe ha fin qui affrontato una sola squadra cipriota in trasferta in competizioni europee: vittoria contro l'AEL Limassol nella fase a gironi dell’Europa League nel 2012-13.

L'AEK Larnaca ha vinto solo una partita casalinga in Europa League (2N, 4P), successo contro il Maccabi Haifi 2-1 nel dicembre 2011. È ancora alla ricerca del primo clean sheet in casa nella competizione (16 gol subiti).

Dopo aver vinto sette delle prime nove trasferte di Europa League (1N, 1P), il Fenerbahçe ha registrato solo tre successi in 19 gare fuori casa nella competizione (8N, 8P).

Solo la Real Sociedad (37) ha registrato più recuperi offensivi del Fenerbahçe (34) in questa Europa League; tuttavia i turchi hanno effettuato solo due tiri in seguiti a questi recuperi offensivi.

