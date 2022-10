LIVE DINAMO KIEV - RENNES 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(10) KAMALDEEN SULEMANA (C)

Tiro parato. Denys Harmash (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Volodymyr Shepelev.19:03

Tiro parato. Benjamin Bourigeaud (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Terrier.18:50

Tiro parato. Désiré Doué (Rennes) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arnaud Kalimuendo.18:49

PREPARTITA

Dinamo Kiev - Rennes è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego di Krakow.

Arbitro di Dinamo Kiev - Rennes sarà Serdar Gözübüyük coadiuvato da Joost van Zuilen e Johan Balder. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Dinamo Kiev-Rennes ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Dinamo Kiev ha vinto entrambe le ultime due partite casalinghe contro squadre francesi, battendo sia il Guingamp (2014-15) che il Rennes (2018-19) in Europa League.

Il Rennes ha perso entrambe le trasferte contro squadre ucraine in Europa, una contro il Tavriya Simferopol nel luglio 2008 e l'altra contro la Dinamo Kiev nel novembre 2018.

La Dinamo Kiev ha perso le ultime due partite casalinghe in Europa, non registra tre sconfitte interne di fila dall’ottobre 2016.

Il Rennes ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte in Europa (1P) dopo che ne aveva perse sette di fila. Nessuna delle sue ultime 29 gare fuori casa in competizioni europee è terminata con il pareggio.

La Dinamo Kiev ha perso cinque partite consecutive in competizioni europee, l'ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive in Europa risale al periodo tra settembre e dicembre 2007 (sei).

