LIVE FEYENOORD - FC MIDTJYLLAND 0-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(35) CHARLES (C)

(24) OLIVER SØRENSEN (C)

(20) VALDEMAR ANDREASEN (C)

(21) ANDREAS NIBE HANSEN (C)

(5) EMILIANO MARTÍNEZ (C)

(8) KRISTOFFER OLSSON (C)

(10) EVANDER (C)

(20) MATS WIEFFER (C)

(8) QUINTEN TIMBER (C)

(10) ORKUN KÖKÇÜ (C)

(4) LUTSHAREL GEERTRUIDA (C)

Gol! Feyenoord 0, Midtjylland 1. Emiliano Martínez (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Paulinho.19:02

Tiro parato. Gustav Isaksen (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anders Dreyer.18:55

PREPARTITA

Feyenoord - FC Midtjylland è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Arbitro di Feyenoord - FC Midtjylland sarà Rade Obrenovic coadiuvato da Jure Praprotnik e Grega Kordez. Al VAR invece ci sarà Nejc Kajtazovic.

Feyenoord-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nell’unica gara casalinga del Feyenoord contro una squadra danese, gli olandesi si sono imposti per 1-0 sull’Hvidovre IF nella Coppa delle Coppe 1980/81.

Il Midtjylland ha perso entrambe le precedenti partite fuori casa contro squadre olandesi, contro l'Ajax nel 2020/21 e contro il PSV nel 2021/22.

Il Feyenoord ha vinto nove delle ultime 10 gare interne in Europa, pareggiando la restante. In questa serie di 10 incontri gli olandesi hanno realizzato 33 gol.

Il Midtjylland ha vinto solo una delle ultime 13 gare esterne in Europa (5N, 7P), battendo la Stella Rossa in questa competizione nel novembre 2021.

Il Feyenoord è la squadra che ha segnato di più in questa edizione della UEFA Europa League (10 gol). La squadra olandese ha anche la migliore percentuale realizzativa nella competizione, con una media di un gol ogni quattro conclusioni (25% - 10 gol su 40 tiri tentati).

Dove vedere Feyenoord-FC Midtjylland di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Feyenoord-FC Midtjylland si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Feyenoord-FC Midtjylland verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

