LIVE REAL SOCIEDAD - SHERIFF TIRASPOL 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) MOUHAMED DIOP (C)

(17) SALIFU MUDASIRU (C)

(10) CÉDRIC BADOLO (C)

(5) IGOR ZUBELDIA (C)

(17) ROBERT NAVARRO (C)

(14) TAKEFUSA KUBO (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

(4) ASIER ILLARRAMENDI (C)

(3) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(21) DAVID SILVA (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(16) ANDER GUEVARA (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

Fuorigioco. Diego Rico(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Jon Karrikaburu e' colto in fuorigioco.22:05

Gol! Real Sociedad 1, FC Sheriff Tiraspol 0. Alexander Sørloth (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Silva.21:45

Diego Rico (Real Sociedad) e' ammonito per un brutto fallo.21:36

Secondo cartellino giallo per Armel Zohouri (FC Sheriff Tiraspol) per un brutto fallo.21:33

Fuorigioco. Dumitru Celeadnic(FC Sheriff Tiraspol) prova il lancio lungo, ma Pernambuco e' colto in fuorigioco.21:30

Armel Zohouri (FC Sheriff Tiraspol) e' ammonito per un brutto fallo.21:24

Fuorigioco. Brais Méndez(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Alexander Sørloth e' colto in fuorigioco.21:23

Salifu Mudasiru (FC Sheriff Tiraspol) e' ammonito per un brutto fallo.21:14

Fuorigioco. Gaby Kiki(FC Sheriff Tiraspol) prova il lancio lungo, ma Pernambuco e' colto in fuorigioco.21:13

PREPARTITA

Real Sociedad - Sheriff Tiraspol è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - Sheriff Tiraspol sarà Enea Jorgji coadiuvato da Denis Rexha e Ridiger Çokaj. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

Real Sociedad-Sheriff Tiraspol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Real Sociedad è una delle cinque squadre insieme a Union San Gallo, Friburgo, Real Betis e Arsenal (solo due incontri disputati) che ha vinto tutte le gare disputate in questa UEFA Europa League. La squadra basca ha subito un solo gol nelle tre partite giocate finora - nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo (una rete incassata anche Arsenal e Friburgo).

Nell'unica gara precedente giocata fuori casa dallo Sheriff Tiraspol contro una squadra spagnola in Europa, i moldavi si sono imposti sul Real Madrid in UEFA Champions League nel settembre 2021.

La Real Sociedad ha raccolto solo tre vittorie nelle ultime 11 partite casalinghe in UEFA Europa League (4N, 4P), anche se due di queste sono arrivate nelle ultime tre gare giocate in casa dai baschi nella competizione (1P).

Lo Sheriff Tiraspol ha vinto la sua ultima gara esterna contro l'Omonia Nicosia nella prima giornata di questa UEFA Europa League e potrebbe vincere due incontri consecutivi fuori casa nelle principali competizioni europee per la prima volta.

Il PPDA della Real Sociedad di 7,1 è quello più basso tra le squadre presenti in questa edizione della UEFA Europa League, il che significa che consentono ai loro avversari solo 7,1 passaggi in media per intervento difensivo.

