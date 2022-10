LIVE TRABZONSPOR - MONACO 2-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(18) TAKUMI MINAMINO (C)

(15) ELIOT MATAZO (C)

(77) GELSON MARTINS (C)

(11) JEAN LUCAS (C)

(41) SOUNGOUTOU MAGASSA (C)

(21) MAGHNES AKLIOUCHE (C)

(19) YOUSSOUF FOFANA (C)

(4) MOHAMED CAMARA (C)

(27) KRÉPIN DIATTA (C)

(17) ALEKSANDR GOLOVIN (C)

(34) DOGUCAN HASPOLAT (C)

(61) YUSUF YAZICI (C)

(10) ABDÜLKADIR ÖMÜR (C)

(6) EMMANOUIL SIOPIS (C)

(32) YUSUF ERDOGAN (C)

(27) TRÉZÉGUET (C)

(80) MOUNTASSIR LAHTIMI (C)

(21) DJANINY (C)

(11) ANASTASIOS BAKASETAS (C)

(17) MAREK HAMSIK (C)

(29) ENIS BARDHI (C)

(25) JEAN-PHILIPPE GBAMIN (C)

Gol! Trabzonspor 2, Monaco 0. Vitor Hugo (Trabzonspor) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anastasios Bakasetas con cross da calcio d'angolo.22:08

Tiro parato. Youssouf Fofana (Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Breel Embolo.21:41

Tiro parato. Jean-Philippe Gbamin (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anastasios Bakasetas.21:40

Enis Bardhi (Trabzonspor) e' ammonito per un brutto fallo.21:23

Fuorigioco. Marek Hamsik(Trabzonspor) prova il lancio lungo, ma Djaniny e' colto in fuorigioco.21:09

Fuorigioco. Youssouf Fofana(Monaco) prova il lancio lungo, ma Wissam Ben Yedder e' colto in fuorigioco.21:03

PREPARTITA

Trabzonspor - Monaco è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Senol Günes Spor Kompleksi di Trabzon.

Arbitro di Trabzonspor - Monaco sarà Jakob Kehlet coadiuvato da Lars Hummelgaard e Victor Skytte. Al VAR invece ci sarà David Coote.

Trabzonspor-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Trabzonspor ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle tre partite casalinghe contro squadre francesi in Europa, la più recente terminata in parità con il Lilla nel 2011/12.

Il Monaco ha collezionato una sola vittoria in cinque incontri fuori casa contro squadre turche (2N, 2P), battendo il Galatasaray in UEFA Champions League nel marzo 1994.

Il Trabzonspor ha vinto l'ultima partita casalinga in Europa, battendo la Stella Rossa, e potrebbe vincere incontri interni di fila per la prima volta da novembre 2014.

Il Monaco potrebbe vincere due incontri consecutivi fuori casa nelle principali competizioni europee per la prima volta da febbraio 2015.

Maxi Gómez è stato direttamente coinvolto nel 40% dei gol del Trabzonspor in questa edizione della UEFA Europa League (2/5). Tuttavia, non sarà disponibile per questa partita dopo l’espulsione rimediata all'11° minuto dell ultima gara disputata dai turchi nella competizione - questa è stata l’espulsione più rapida per un attaccante dopo il dopo l’inizio di una gara nella storia della UEFA Europa League (dal 2009/10).

Dove vedere Trabzonspor-Monaco di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Trabzonspor-Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Trabzonspor-Monaco verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Trabzonspor - Monaco tra Sky o TV8.

Il calendario completo di Europa League