(24) LUKA SUCIC (C)

(8) ARSEN ZAKHARYAN (C)

(17) SERGIO GÓMEZ (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(4) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(16) JON OLASAGASTI (C)

(28) PABLO MARÍN (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(14) TAKEFUSA KUBO (C)

(7) ANDER BARRENETXEA (C)

(19) PEDRO BRAVO (C)

(20) VALDEMAR BYSKOV (C)

(24) OLIVER SØRENSEN (C)

(80) DANI SILVA (C)

(21) DENIL CASTILLO (C)

Jon Balda (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.18:47

Denil Castillo (Midtjylland) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Joel Andersson con cross in seguito a un calcio da fermo.18:48

Gara momentaneamente sospesa, Adam Buksa (Midtjylland) per infortunio.18:52

Rigore concesso da Oliver Sørensen (Midtjylland) per un fallo in area.18:54

Rigore per Real Sociedad. Brais Méndez e'stato atterrato in area di rigore.18:54

Gol! Midtjylland 0, Real Sociedad 1. Brais Méndez (Real Sociedad) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:56

Fuorigioco. Jonas Lössl(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Darío Osorio e' colto in fuorigioco.18:57

Tiro parato. Aral Simsir (Midtjylland) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Joel Andersson con suggerimento di testa.19:08

Adam Buksa (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:10

Gol! Midtjylland 0, Real Sociedad 2. Takefusa Kubo (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Brais Méndez.19:16

Gol! Midtjylland 1, Real Sociedad 2. Adam Buksa (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oliver Sørensen con cross.19:23

Gara momentaneamente sospesa, Orri Óskarsson (Real Sociedad) per infortunio.19:30

Gara momentaneamente sospesa, Aral Simsir (Midtjylland) per infortunio.20:00

Denil Castillo (Midtjylland) e' ammonito per fallo.20:02

Brais Méndez (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.20:05

Fuorigioco. Jon Aramburu(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Sergio Gómez e' colto in fuorigioco.20:21

Fuorigioco. Sergio Gómez(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Mikel Oyarzabal e' colto in fuorigioco.20:27

Gara momentaneamente sospesa, Adam Buksa (Midtjylland) per infortunio.20:34

Fuorigioco. Sergio Gómez(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Brais Méndez e' colto in fuorigioco.20:40

PREPARTITA

FC Midtjylland - Real Sociedad è valevole per la play-off della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 13 febbraio alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.

Dove vedere FC Midtjylland-Real Sociedad di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

FC Midtjylland-Real Sociedad si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 febbraio.

FC Midtjylland-Real Sociedad verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

