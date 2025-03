(8) SONDRE AUKLEND (C)

(14) ULRIK SALTNES (C)

(7) PATRICK BERG (C)

(26) HÅKON EVJEN (C)

(8) MARKO STAMENIC (C)

(11) KRISTOFFER VELDE (C)

(96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)

(64) ANTONIS PAPAKANELLOS (C)

(22) CHIQUINHO (C)

(32) SANTIAGO HEZZE (C)

(21) ANDRÉ HORTA (C)

(23) RODINEI (C)

(14) DANI GARCÍA (C)

Tentativo fallito. Lorenzo Pirola (Olympiacos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Rodinei con cross in seguito a un calcio da fermo.18:48

Tiro parato. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rodinei con cross.18:49

Fuorigioco. Santiago Hezze(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Rodinei e' colto in fuorigioco.18:50

Tiro parato. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Francisco Ortega con cross.19:05

Fuorigioco. Costinha(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Panagiotis Retsos e' colto in fuorigioco.19:07

Fuorigioco. Odin Bjørtuft(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.19:19

Gol! Olympiacos 0, Bodø / Glimt 1. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jens Petter Hauge in seguito a un contropiede.19:20

Rodinei (Olympiacos) e' ammonito per fallo.19:25

Fuorigioco. Nikita Haikin(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ole Didrik Blomberg e' colto in fuorigioco.19:54

Gol! Olympiacos 1, Bodø / Glimt 1. Roman Yaremchuk (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christos Mouzakitis con passaggio filtrante.19:56

Rigore concesso da Patrick Berg (Bodø / Glimt) per un fallo in area.20:01

Rigore per Olympiacos. Chiquinho e'stato atterrato in area di rigore.20:01

Rigore parato! Rodinei (Olympiacos) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:05

Gol! Olympiacos 2, Bodø / Glimt 1. Roman Yaremchuk (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christos Mouzakitis.20:07

Fuorigioco. Christos Mouzakitis(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Chiquinho e' colto in fuorigioco.20:12

Fuorigioco. Panagiotis Retsos(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Rodinei e' colto in fuorigioco.20:29

Håkon Evjen (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.20:30

Tentativo fallito. Giulian Biancone (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luis Palma in seguito a un calcio da fermo.20:37

Tiro parato. Luis Palma (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodinei con cross.20:40

PREPARTITA

Olympiakos - Bodø/Glimt è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 13 marzo alle ore 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Dove vedere Olympiakos-Bodø/Glimt di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Olympiakos-Bodø/Glimt si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 marzo.

Olympiakos-Bodø/Glimt verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League