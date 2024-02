(22) NAATAN SKYTTÄ (C)

(24) CRISTIAN CÁSSERES (C)

(11) CÉSAR GELABERT (C)

(17) GABRIEL SUAZO (C)

(8) VINCENT SIERRO (C)

(4) STIJN SPIERINGS (C)

(15) ARON DØNNUM (C)

(37) YANN GBOHO (C)

(61) FLORENTINO (C)

(87) JOÃO NEVES (C)

(27) RAFA (C)

(10) ORKUN KÖKÇÜ (C)

(11) ÁNGEL DI MARÍA (C)

(20) JOÃO MÁRIO (C)

PREPARTITA

Benfica - Toulouse è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Toulouse sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Benfica nella fase a gironi ha incontrato LASK superando il girone con 0 punti mentre Toulouse ha incontrato Union Saint-Gilloise, Liverpool e LASK superando il girone con 11 punti.

Benfica-Toulouse ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Benfica e Tolosa si incontrano per la prima volta in gare ufficiali, con i portoghesi che hanno giocato 16 gare casalinghe contro avversarie francesi senza mai perdere (11V, 5N) – contro squadre di nessun’altra singola nazione contano più partite da imbattuti nelle competizioni europee.

Il Tolosa ha subito gol in 13 delle 14 partite giocate in trasferta nelle principali competizioni europee (30 reti incassate complessivamente), riuscendo a ottenere l’unico clean sheet in queste sfide nel primo turno della Coppa UEFA 1987/88 (vittoria 1-0 fuori casa contro i greci del Panionios).

Tra le squadre ancora imbattute negli incontri casalinghi di Europa League, il Benfica è quella che ha giocato più partite (26: 20V, 6N, almeno il doppio di ogni altra); l’ultima squadra a passare sul campo delle Aquile in questa competizione è stata il Metalist Kharkiv nel dicembre 2008, quando ancora si giocava la Coppa UEFA.

Solo l’Ajax (22 anni e 202 giorni) ha fatto registrare un’età media inferiore negli undici iniziali schierati in questa edizione di Europa League rispetto al Tolosa (24 anni e 172 giorni), con la formazione francese che ha cambiato in totale appena sei titolari tra una partita e l’altra, meno di qualsiasi altra nel torneo in corso.

Thijs Dallinga è stato direttamente coinvolto in cinque delle otto reti del Tolosa nella fase a gironi di questa Europa League (quattro gol e un assist) e potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in quattro presenze di fila fuori casa in una singola edizione del torneo da Olivier Giroud (nel 2018/19, con la maglia del Chelsea).

Dove vedere Benfica-Toulouse di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Benfica-Toulouse si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 15 febbraio.

Benfica-Toulouse verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

