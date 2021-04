Stadio Old Trafford di Manchester 15 Aprile 2021 ore 21:00

(10) ANTONIO PUERTAS (C)

(28) ISMA RUIZ (C)

(30) RAÚL TORRENTE (C)

(19) ÁNGEL MONTORO (C)

(11) DARWIN MACHÍS (C)

(4) MAXIME GONALONS (C)

(21) YANGEL HERRERA (C)

(24) KENEDY (C)

(21) DANIEL JAMES (C)

(8) JUAN MATA (C)

(34) DONNY VAN DE BEEK (C)

(11) MASON GREENWOOD (C)

(6) PAUL POGBA (C)

(17) FRED (C)

(18) BRUNO FERNANDES (C)

(31) NEMANJA MATIC (C)

Dove si gioca la partita: Stadio: Old Trafford Città: Manchester Capienza: 75635 spettatori21:04

Gol! Manchester United 1, Granada CF 0. Edinson Cavani (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Paul Pogba con suggerimento di testa.21:15

Paul Pogba (Manchester United) e' ammonito per un brutto fallo.21:17

Tentativo fallito. Yangel Herrera (Granada CF) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ángel Montoro con cross in seguito a un calcio da fermo.21:28

Fuorigioco. Nemanja Matic(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Alex Telles e' colto in fuorigioco.21:42

Sostituzione, Granada CF. Jorge Molina sostituisce Maxime Gonalons per infortunio.21:32

Tentativo fallito. Edinson Cavani (Manchester United) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bruno Fernandes con cross.22:26

Tentativo fallito. Donny van de Beek (Manchester United) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:34

Germán Sánchez (Granada CF) e' ammonito per fallo di mano.22:18

Tentativo fallito. Germán Sánchez (Granada CF) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luis Suárez in seguito a un calcio da fermo.22:42

Fuorigioco. Alex Telles(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Daniel James e' colto in fuorigioco.22:49

Fuorigioco. Dimitri Foulquier(Granada CF) prova il lancio lungo, ma Luis Suárez e' colto in fuorigioco.22:48

PREPARTITA

Manchester United - Granada CF è valevole per il ritorno dei quarti di finale della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 15 aprile alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Nella partita d'andata il Manchester si era imposto agevolmente per 2-0 in Spagna.