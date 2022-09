LIVE FC MIDTJYLLAND - LAZIO 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Presso la MCH Arena di Herning è tutto pronto per Midtjylland-Lazio, partita del gruppo F valevole per la 2ª giornata di UEFA Europa League.17:02

I padroni di casa, attualmente all'8° posto in campionato con 10 punti collezionati in 9 gare, sono usciti sconfitti nella prima partita del girone per mano dello Sturm Graz.17:20