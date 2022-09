LIVE MONACO - FERENCVAROSI 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(14) AMER GOJAK (C)

(7) XAVIER MERCIER (C)

(13) ANDERSON ESITI (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

(93) AÏSSA LAÏDOUNI (C)

(10) TOKMAC NGUEN (C)

(5) MUHAMED BESIC (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(20) ADAMA TRAORÉ (C)

(11) JEAN LUCAS (C)

(41) SOUNGOUTOU MAGASSA (C)

(21) MAGHNES AKLIOUCHE (C)

(15) ELIOT MATAZO (C)

(18) TAKUMI MINAMINO (C)

(77) GELSON MARTINS (C)

(4) MOHAMED CAMARA (C)

(12) CAIO HENRIQUE (C)

(2) VANDERSON (C)

(17) ALEKSANDR GOLOVIN (C)

(19) YOUSSOUF FOFANA (C)

PREPARTITA

Monaco - Ferencvarosi è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 18:45 allo stadio Stade Louis II di Monaco.

Dove vedere Monaco-Ferencvarosi di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Monaco-Ferencvarosi si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

Monaco-Ferencvarosi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League