LIVE QARABAG - NANTES 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(5) PEDRO CHIRIVELLA (C)

(29) QUENTIN MERLIN (C)

(17) MOUSSA SISSOKO (C)

(14) IGNATIUS GANAGO (C)

(8) SAMUEL MOUTOUSSAMY (C)

(27) MOSES SIMON (C)

(18) ISMAYIL IBRAHIMLI (C)

(7) RICHARD ALMEIDA (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(90) NARIMAN AKHUNDZADE (C)

(27) TORAL BAYRAMOV (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(19) FILIP OZOBIC (C)

(20) KADY (C)

(2) QARA QARAYEV (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

PREPARTITA

Qarabag - Nantes è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Dove vedere Qarabag-Nantes di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Qarabag-Nantes si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

Qarabag-Nantes verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

