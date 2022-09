(27) MIGUEL CRESPO (C)

(70) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)

(7) FERDI KADIOGLU (C)

(99) EMRE MOR (C)

(26) MIHA ZAJC (C)

(10) ARDA GÜLER (C)

(5) WILLIAN ARÃO (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (A)

(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

(21) BRIGHT OSAYI-SAMUEL (C)

(18) LINCOLN (C)

(80) ISMAIL YÜKSEK (C)

(20) FLAVIEN TAIT (C)

(35) NOAH FRANÇOISE (C)

(33) DÉSIRÉ DOUÉ (C)

(14) BENJAMIN BOURIGEAUD (C)

(6) LESLEY UGOCHUKWU (C)

(21) LOVRO MAJER (C)

(10) KAMALDEEN SULEMANA (C)

Fuorigioco. Birger Meling(Rennes) prova il lancio lungo, ma Martin Terrier e' colto in fuorigioco.21:17

Fuorigioco. Michy Batshuayi(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Irfan Can Kahveci e' colto in fuorigioco.21:27

GOL CANCELLATO DAL VAR: Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review..21:27

Decisione VAR: no gol Rennes 0-0 Fenerbahce.21:29

Fuorigioco. Joe Rodon(Rennes) prova il lancio lungo, ma Hamari Traoré e' colto in fuorigioco.21:34

Fuorigioco. Altay Bayindir(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Michy Batshuayi e' colto in fuorigioco.21:41

Gol! Rennes 1, Fenerbahce 0. Martin Terrier (Rennes) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lovro Majer con passaggio filtrante.22:12

Sostituzione, Fenerbahce. Ezgjan Alioski sostituisce Luan Peres per infortunio.22:17

Gol! Rennes 2, Fenerbahce 1. Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mert Hakan Yandas.22:21

Fuorigioco. Hamari Traoré(Rennes) prova il lancio lungo, ma Amine Gouiri e' colto in fuorigioco.22:21

Tentativo fallito. Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:29

Tiro parato. Benjamin Bourigeaud (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Hamari Traoré.22:34

Sostituzione, Rennes. Flavien Tait sostituisce Lovro Majer per infortunio.22:38

Hamari Traoré (Rennes) e' stato espulso per rissa.22:44

Rigore concesso da Benjamin Bourigeaud (Rennes) per un fallo in area.22:51

Rigore per Fenerbahce. Enner Valencia e'stato atterrato in area di rigore.22:51

Benjamin Bourigeaud (Rennes) e' ammonito per un brutto fallo.22:52

Gol! Rennes 2, Fenerbahce 2. Enner Valencia (Fenerbahce) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:53

Rennes - Fenerbahçe è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 21:00 allo stadio Roazhon Park di Rennes.

