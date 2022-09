LIVE SHERIFF TIRASPOL - MANCHESTER UNITED 0-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(17) FRED (C)

(49) ALEJANDRO GARNACHO (C)

(18) CASEMIRO (C)

(55) ZIDANE IQBAL (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(21) ANTONY (C)

(25) JADON SANCHO (C)

(39) SCOTT MCTOMINAY (C)

(12) ABDOUL MOUMOUNI (C)

(17) SALIFU MUDASIRU (C)

(10) CÉDRIC BADOLO (C)

(8) MOUHAMED DIOP (C)

(18) MOUSSA KYABOU (C)

Gol! FC Sheriff Tiraspol 0, Manchester United 1. Jadon Sancho (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christian Eriksen.19:01

Fuorigioco. Patrick Kpozo(FC Sheriff Tiraspol) prova il lancio lungo, ma Rasheed Akanbi e' colto in fuorigioco.18:58

PREPARTITA

Sheriff Tiraspol - Manchester United è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 18:45 allo stadio Sheriff Stadium di Tiraspol.

Dove vedere Sheriff Tiraspol-Manchester United di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Sheriff Tiraspol-Manchester United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

Sheriff Tiraspol-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

