LIVE BAYER LEVERKUSEN - FERENCVAROSI 0-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(44) STJEPAN LONCAR (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

(8) ROBERT ANDRICH (C)

(20) CHARLES ARÁNGUIZ (C)

(11) NADIEM AMIRI (C)

(10) KEREM DEMIRBAY (C)

(31) AMINE ADLI (C)

(27) FLORIAN WIRTZ (C)

(19) MOUSSA DIABY (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

Tiro parato. Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:10

Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) e' ammonito per un brutto fallo.18:54

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Ferencvarosi è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Ferencvarosi sarà Andris Treimanis coadiuvato da Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Ferencvarosi di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Ferencvarosi si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

Bayer Leverkusen-Ferencvarosi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League