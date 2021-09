LIVE DINAMO ZAGABRIA - WEST HAM UNITED 0-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(16) MARK NOBLE (C)

(33) ALEX KRÁL (C)

(8) PABLO FORNALS (C)

(28) TOMAS SOUCEK (C)

(41) DECLAN RICE (C)

(11) NIKOLA VLASIC (C)

(10) MANUEL LANZINI (C)

(8) AMER GOJAK (C)

(46) MARTIN BATURINA (C)

(31) MARKO BULAT (C)

(24) MARKO TOLIC (C)

(99) MISLAV ORSIC (C)

(38) BARTOL FRANJIC (C)

(27) JOSIP MISIC (C)

(13) STEFAN RISTOVSKI (C)

Fuorigioco. Ryan Fredericks(West Ham United) prova il lancio lungo, ma Nikola Vlasic e' colto in fuorigioco.19:06

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - West Ham United è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - West Ham United sarà Ruddy Buquet coadiuvato da Guillaume Debart e Benjamin Pages. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Dove vedere Dinamo Zagabria-West Ham United di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Dinamo Zagabria-West Ham United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

Dinamo Zagabria-West Ham United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

