LIVE GALATASARAY - LAZIO 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Türk Telekom Stadyumu

Città: Istanbul

Capienza: 52600 spettatori11:30

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Galatasaray-Lazio, gara valida per la prima giornata Europa League.11:30

L'Ali Sami Yen di Istanbul ospita il primo match del Gruppo E. I padroni di casa del Galatasaray, approdati alla fase a gironi dopo aver perso nei preliminari di Champions dal PSV Eindhoven e battuto in quelli di Europa League St. Johnstone e Randers, attendono la Lazio, ora guidata da Maurizio Sarri, vincitore della coppa nel 2019 quando era alla guida del Chelsea.11:31

A guidare i turchi, attualmente quinti in campionato ma imbattuti da nove gare ufficiali in questa stagione, c'è Fatih Terim, 68enne vecchia conoscenza del calcio italiano dopo le esperienze sulle panchine di Fiorentina e Milan. 11:31

La Lazio, dopo le nette vittorie contro Empoli e Spezia, durante l'ultimo turno di campionato ha subito una battuta d'arresto nel match perso contro il Milan a San Siro. Gli uomini di Sarri sono quindi subito chiamati a rispondere in modo positivo e a cercare di invertire un trend non del tutto rassicurante lontano dall'Olimpico. In campionato sono cinque le sconfitte nelle ultime sei trasferte mentre in campo europeo sono ben nove le trasferte consecutive senza vittoria. L'ultimo acuto è l'1-3 ottenuto al Vélodrome di Marsiglia il 25 ottobre 2018. Da allora, tra Europa League e Champions, solo tre pareggi e ben sei sconfitte. 11:46

FORMAZIONI UFFICIALI: il Galatasaray schiera un 4-2-3-1: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Dervisoglu.18:19

FORMAZIONI UFFICIALI: la Lazio scende in campo con un 4-3-3: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.18:23

Sarri non opta per l'ampio turnover ipotizzato alla vigilia e opera solo quattro cambi rispetto alla sconfitta di Milano. La prima novità è tra i pali dove Strakosha prende il posto di Reina. Difesa confermata per tre quarti con Lazzari al posto di Marusic sulla destra. A centrocampo spazio ad Akpa Akpro al fianco di Lucas Leiva e Luis Alberto. Milinkovic-Savic in panchina. In attacco non riposa Immobile mentre Zaccagni si guadagna il primo gettone da titolare.18:25

Due soli cambi invece per Fatih Terim rispetto al 2-2 di campionato con il Trabzonspor. Sarà Marcao a fare coppia con Nelsson al centro della difesa mentre ci sarà Antalyali a centrocampo e non Kilinc. Morutan, Cicaldau e Akturkoglu agiranno alle spalle dell'unica punta Dervisoglu, in prestito dal Brentford. Tra i pali gara speciale per l'ex Lazio Muslera.18:29

Arbitro del match è lo sloveno Jug con i connazionali Zunic e Vidali ad assisterlo. Quarto uomo Smajc. Al VAR Vincic con Obrenovic AVAR.18:32

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Tra pochi istanti comincia l'avventura europea di Galatasaray e Lazio.18:42

Fischio di Jug! Inizia Galatasaray-Lazio.18:46

Lazio in gestione del possesso in questo avvio di match.18:47

2' Slalom di Felipe Anderson sulla destra e centro per Zaccagni che tenta la rovesciata ma commette fallo su Nelsson.18:48

3' Errore in impostazione di Acerbi e rimessa laterale regalata al Galatasaray.18:49

4' Scelta sbagliata di Akpa Akpro che, dopo una veronica su Kutlu, anziché servire Immobile sulla corsa, cerca Zaccagni a sinistra ma sbaglia la misura e la palla finisce fuori.18:50

5' Si fa sentire il pubblico nel tentativo di scuotere i padroni di casa, per ora molto passivi.18:52

6' Rinvio sballato di Strakosha. Terza azione conscutiva della Lazio che si chiude con un errore in fase di palleggio.18:52

8' Destro senza troppe pretese di Cicaldau da posizione centrale. Palla altissima sopra la traversa.19:04

8' Muslera travolge Lazzari in uscita e viene ammonito da Jug.18:54

9' Lazzari si era trovato a tu per tu con l'ex portiere della Lazio che non ci ha pensato due volte a stenderlo al limite della propria area. Jug ha optato per il cartellino giallo ma resta qualche dubbio sulla decisione.18:55

10' Luis Alberto prova lo schema sul calcio piazzato ma la difesa di casa respinge. Lazzari si trova di fronte una palla invitante e calcia di prima col sinistro ma non trova la porta.18:56

10' Luiz Felipe respinge in scivolata la conclusione a botta sicura di Dervisoglu, bravo a liberarsi per il sinistro nell'area laziale. Palla in corner.18:57

11' Errore di Van Aanholt e ripartenza della Lazio che però finisce in un nulla di fatto.18:57

12' Altro numero di Felipe Anderson sulla destra ma Nelsson respinge in corner il cross del brasiliano.18:59

14' Zaccagni si trascina la palla a fondo campo dopo l'ingresso in area dalla sinistra.19:00

14' Brutto intervento, forse involontario, di Yedlin su Zaccagni. Lo statunitense aveva appoggiato i tacchetti sulla coscia dell'italiano dopo la caduta fuori dal campo. Jug si dà subito da fare per placare gli animi.19:01

16' Immobile libera Zaccagni sulla sinistra. Cross immediato dell'ex Verona e palla che finisce in corner. Jug ferma tutto per fuorigioco.19:02

17' Il Galatasaray sta provando a uscire dal proprio guscio ma la Lazio sembra poter controllare senza problemi.19:03

19' Copione insolito per la squadra di Sarri che lascia il pallino ai padroni di casa e aspetta il momento giusto per sfruttare le ripartenze.19:05

20' Luis Alberto libera Immobile alle spalle della difesa turca. Il numero 17 si porta il pallone al limite dell'area piccola e restituisce la palla allo spagnolo che perde però l'attimo per la battuta. Tutto comunque inutile, Immobile era ampiamente in fuorigioco.19:07

22' OCCASIONE GALATASARAY! Kerem Akturkoglu cerca i compagni al centro dell'area con un rasoterra dalla sinistra. La palla carambola tra le braccia di Strakosha ma la Lazio ha rischiato tantissimo in questa occasione.19:09

24' TRAVERSA GALATASARAY! Velo di Dervisoglu a liberare Morutan al limite dell'area. Battuta a rete immediata col sinistro e palla che fa tremare la porta di Strakosha.19:11