LIVE MONACO - SK PUNTIGAMER STURM GRAZ 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) ALEXANDER PRASS (C)

(17) LUKAS JÄGER (C)

(26) CHRISTOPH LANG (C)

(19) ANDREAS KUEN (C)

(16) SANDRO SCHENDL (C)

(10) OTAR KITEISHVILI (C)

(4) JON GORENC STANKOVIC (C)

(25) STEFAN HIERLÄNDER (C)

(30) IVAN LJUBIC (C)

(17) ALEKSANDR GOLOVIN (C)

(22) YOUSSOUF FOFANA (C)

(37) SOFIANE DIOP (C)

(4) CESC FÀBREGAS (C)

(11) JEAN LUCAS (C)

(36) ELIOT MATAZO (C)

(7) GELSON MARTINS (C)

(27) KRÉPIN DIATTA (C)

(8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)

Tiro parato. Aurélien Tchouaméni (Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cesc Fàbregas.22:06

Ismail Jakobs (Monaco) e' ammonito per un brutto fallo.21:31

Tiro parato. Gelson Martins (Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kevin Volland.21:53

Fuorigioco. Gregory Wüthrich(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Jakob Jantscher e' colto in fuorigioco.21:26

Tentativo fallito. Strahinja Pavlovic (Monaco) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ruben Aguilar con cross in seguito a un calcio da fermo.21:11

PREPARTITA

Monaco - SK Puntigamer Sturm Graz è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis II di Monaco.

Arbitro di Monaco - SK Puntigamer Sturm Graz sarà Donatas Rumsas coadiuvato da Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis. Al VAR invece ci sarà Kevin Blom.

Dove vedere Monaco-SK Puntigamer Sturm Graz di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Monaco-SK Puntigamer Sturm Graz si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

Monaco-SK Puntigamer Sturm Graz verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

