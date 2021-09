LIVE RANGERS - LIONE 0-2 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(29) XHERDAN SHAQIRI (C)

(18) RAYAN CHERKI (C)

(25) MAXENCE CAQUERET (C)

(39) BRUNO GUIMARÃES (C)

(8) HOUSSEM AOUAR (C)

(37) SCOTT ARFIELD (C)

(22) JUNINHO BACUNA (C)

(27) STEPHEN KELLY (C)

(18) GLEN KAMARA (C)

(10) STEVEN DAVIS (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

Jérôme Boateng (Lione) e' ammonito per fallo di mano.22:09

Fuorigioco. Leon Balogun(Rangers) prova il lancio lungo, ma Alfredo Morelos e' colto in fuorigioco.22:04

Tiro parato. Ryan Kent (Rangers) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Borna Barisic con cross.21:44

Islam Slimani (Lione) e' ammonito per un brutto fallo.21:31

Tiro parato. Joe Aribo (Rangers) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ryan Kent.21:31

Gol! Rangers 0, Lione 1. Karl Toko Ekambi (Lione) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Guimarães.21:27

Tentativo fallito. Maxence Caqueret (Lione) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:26

Fuorigioco. Emerson(Lione) prova il lancio lungo, ma Islam Slimani e' colto in fuorigioco.21:21

Connor Goldson (Rangers) e' ammonito per un brutto fallo.21:14

PREPARTITA

Rangers - Lione è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Lione sarà Andreas Ekberg coadiuvato da Mehmet Culum e Stefan Hallberg. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Dove vedere Rangers-Lione di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Rangers-Lione si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

Rangers-Lione verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League