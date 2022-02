(33) ADAM OUNAS (C)

Spalletti sceglie Juan Jesus a sinistra, Osimhen dal primo minuto in attacco con Mertens inizialmente in panchina. Alle spalle dell'ariete il trio formato da Elmas, Zielinski e Insigne.18:20

Xavi punta su Mingueza a destra, Nico Gonzalez - De Jong e Pedri a centrocampo con Busquets in panchina. In attacco tridente formato dai tre acquisti di gennaio Traoré, Aubameyang e Ferran Torres.18:19

La formazione del NAPOLI: 4-2-3-1 per i partenopei, Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus - Fabian, Anguissa - Elmas, Zielinski, Insigne - Osimhen.18:08

La formazione del BARCELLONA: 4-3-3 per Xavi che si affida a ter Stegen - Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba - Nico Gonzalez, de Jong, Pedri - Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres.18:07

L'unico precedente tra Barcellona e Napoli in una delle principali competizione europee ha visto il Barcellona eliminare la formazione italiana negli ottavi di finale della Champions League 2019-20. L'andata, a Napoli, finì 1-1; il ritorno - al Camp Nou - 3-1 per il Barcellona.13:29

Il Napoli vola Barcellona per affrontare i blaugrana in questi sedicesimi di finale di Europa League: una delle sfide piú affascinanti del turno tra due squadre tra le piú importanti e storiche del panorama europeo.13:28

PREPARTITA

Barcellona - Napoli è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Camp Nou di Barcelona.

Arbitro di Barcellona - Napoli sarà István Kovács coadiuvato da Vasile Marinescu e Ovidiu Artene. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Il Barcellona nella fase a gironi ha incontrato Spartak Moscow e Legia Warsaw superando il girone con 0 punti mentre il Napoli ha incontrato Leicester City, Legia Warsaw e Spartak Moscow superando il girone con 10 punti.

