LIVE BAYER LEVERKUSEN - ATALANTA 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: BayArena

Città: Leverkusen

Capienza: 30210 spettatori18:06

Ritorno di questi Ottavi di Finale di Europa League, l'Atalanta di Gasperini vola a Leverkusen per affrontare il Bayer, forte della vittoria all'andata in casa per 3-2.18:06

Il Bayer Leverkusen ospiterà per la prima volta l'Atalanta in una partita europea: l'ultima gara casalinga contro un’avversaria italiana è stata a dicembre 2019 in Champions League, una sconfitta per 0-2 contro la Juventus.18:06

Sono ufficiali le formazioni del match: BAYER LEVERKUSEN con il 4-2-3-1, Hradecky - Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Hincapie - Palacios, Aranguiz - Diaby, Demirbay, Bakker - Adli.18:08

A disposizione del BAYER LEVERKUSEN: Sinkgraven, Andrich, Bellarabi, Kossounou, Paulinho, Azmoun, Grill, Lomb, Alario.18:10

La formazione dell'ATALANTA: 3-4-1-2 per Gasperini, Musso - Toloi, Demiral, Palomino - Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta - Koopmeiners - Muriel, Malinovskyi.18:10

A disposizione dell'ATALANTA: Boga, Pasalic, Pezzella, Mihaila, Pessina, Scalvini, Maehle, Rossi, Djimsiti, Sportiello.18:12

Seoane con Adli da prima punta, Bakker alzato a centrocampo, Demirbay sulla trequarti. Panchina per Alario, Azmoun e Bellarabi.18:13

Gasperini con Koopmeiners alle spalle di Malinovskyi e Muriel, Palomino preferito a Djimsiti in difesa; Musso confermato in porta.18:14

Dirige il match l'arbitro francese François Letexier.18:14

1' INIZIA BAYER LEVERKUSEN - ATALANTA! Primo pallone per la Dea.18:45

1' Bayer Leverkusen in maglia rossonera, Atalanta in completo bianco.18:47

2' Primo angolo per l'Atalanta: colpo di testa di Demiral, palla ala sopra la traversa.18:47

3' Malinovskyi stoppa in area per de Roon, l'olandese carica il tiro ma é chiuso da Bakker.18:48

4' Demiral in chiusura in scivolata chiude Adli e guadagna anche la rimessa dal fondo.18:49

5' Cross basso di Muriel che taglia tutta l'area piccola, non ci arriva Malinovskyi.18:51

6' Muriel si gira bene al limite dell'area ma calcia debolmente, blocca facilmente Hrádecky.18:51

8' CHE OCCASIONE PER DIABY! Bakker entra in area e scarica per il compagno che calcia di prima intenzione, Musso di riflesso respinge!18:53

9' Problemi ai flessori per Toloi che rimane a terra: pronto al cambio Djimsiti.18:53

10' Sostituzione ATALANTA: esce Rafael Tolói, entra Berat Djimsiti.18:54

11' Cambio forzato per Gasperini, Atalanta che si gioca il primo slot giá al decimo.18:55

12' Contropiede Atalanta, Muriel prova lo scarico per Malinovskyi ma lo chiude Bakker in recupero.18:58

13' Ritmi che si stanno alzando, entrambe le squadre abituati a giocare ad alta velocitá.18:58

14' Cross di Diaby, attento Djimsiti in chiusura sul palo lontano.18:59

15' Muriel in area non riesce a trovare lo spazio per il tiro, lo chiude Tah.19:00

16' Altra chiusura in scivolata di Demiral, Diaby fermato in angolo.19:01

17' Mancino di Demirbay, colpo di testa di Tapsoba che viene stoppato da Djimsiti.19:02

18' Bakker strappa la palla ad Hateboer e si lancia palla al piede, l'esterno dell'Atalanta recupera e ferma l'avversario.19:03

20' Possesso palla del Bayer Leverkusen, le Aspirine non trovano peró spazio contro l'Atalanta.19:05

21' A tre il Bayer Leverkusen in fase di possesso, con Hincapie da terzo e Fosu-Mensah alto sulla linea del centrocampo.19:06

22' Diaby si inserisce centralmente, destro dal limite chiuso da Djimsiti.19:07

23' Angolo per il Bayer: Demirbay al centro, nessuno dei compagni trova la deviazione vincente.19:08

25' Prima discesa di Zappacosta, Tah lo chiude in fallo laterale.19:10

26' Cross di Zappacosta, respinge Tapsoba che anticipa il taglio di Muriel sul secondo palo.19:11

28' OCCASIONE ATALANTA! Palla forte di Zappacosta al centro, Muriel é pronto alla deviazione vincente ma Tapsoba riesce con un intervento spettacolare a mandare fuori giri il colombiano.19:13

29' De Roon trova Muriel libero al limite dell'area, il colombiano cerca il destro ma é chiuso da Tapsoba.19:15