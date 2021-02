LIVE GRANADA CF - NAPOLI 2-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(20) PIOTR ZIELINSKI (C)

Per il Napoli ancora nessun tiro nello specchio della porta.22:13

Kenedy strappa il pallone a Mario Rui e mette al centro, ma non c'è nessun compagno di squadra in area.22:11

Insigne, in posizione dubbia, di destro al volo conclude in modo sballato.22:10

Fabian Ruiz cerca lo spazio per il cross, chiude Gonalons.22:09

Il Napoli non ha mai vinto una partita di Europa League in cui è andato sotto di due reti.21:53

Napoli sotto di due reti a fine primo tempo, micidiale uno-due del Granada in 132 secondi: sblocca il risultato al 19' Yangel Herrera, il raddoppio arriva al 21' con Kenedy.21:51

Fine primo tempo: GRANADA-NAPOLI 2-0. In gol Yangel Herrera e Kenedy.21:49

Chiude in avanti il Napoli, Di Lorenzo guadagna un corner.21:44

Ammonito FOULQUIER per gioco scorretto su Mario Rui.21:39

Tiro-cross di Mario Rui, Osimhen non arriva sul pallone.21:31

Ammonito DI LORENZO per gioco scorretto su Neva.21:28

Ammonito ELMAS per gioco scorretto su Machis.21:27

Resta in avanti il Granada, due corner consecutivi per gli spagnoli.21:19

OCCASIONE GRANADA! Foulquier si incunea in area, efficace l'uscita di Meret.21:17

Fase di studio, il ritmo del match non è elevato.21:15

Osimhen segnalato in fuorigioco, si ferma l'azione del Napoli.21:11

Guizzo di Kenedy che salta Mario Rui con un numero, Molina non trova lo spazio per andare al tiro.21:07

Insigne prolunga per Mario Rui, ma il passaggio per il terzino è corto.21:05

Le scelte di Gattuso: Osimhen il terminale offensivo, Politano e Insigne a sostegno. In mediana spazio a Fabian Ruiz e Lobotka, Meret tra i pali.20:24

Le scelte di Martinez: Molina guida l'attacco, Kenedy e Machis gli esterni offensivi. Gonalons in cabina di regia, Foulquier e Neva i terzini.20:23

Manca poco all'inizio di Granada-Napoli. Il primo round si gioca in Spagna.20:03

Granada CF - Napoli è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Nuevo Los Cármenes di Granada.

Arbitro di Granada CF - Napoli sarà Sergey Karasev coadiuvato da Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Al VAR invece ci sarà Vitaliy Meshkov.

Granada CF nella fase a gironi ha incontrato AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, PAOK Salonika e Omonia Nicosia superando il girone con 11 punti mentre il Napoli ha incontrato Real Sociedad, HNK Rijeka e AZ Alkmaar superando il girone con 11 punti.

