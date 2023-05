Alla BayArena tutto pronto per Bayer Leverkusen-Roma, ritorno della semifinale di Europa League19:54

3-4-1-2 per la Roma: Rui Patricio - Mancini, Cristante, Ibanez - Celik, Bove, Matic, Spinazzola - Pellegrini - Abraham, Belotti. A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Karsdorp, Missori, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski, El Shaarawy, Volpato, Dybala.20:05

Out Kossounou e Andrich, giocano Bakker e Demirbay. Xabi Alonso si affida a Azmoun prima punta con Diaby e Wirtz a supporto.20:01

Sponda di Abraham per Pellegrini, destro dal limite masticato sul fondo.21:01

Buco di Ibanez, Azmoun perde il tempo per concludere.21:07

12'

TRAVERSA LEVERKUSEN! Wirtz in verticale per Diaby che scatta in campo aperto, il suo destro si infrange sulla traversa.21:12