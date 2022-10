(37) RICHARD LEDEZMA (C)

(11) CODY GAKPO (C)

(23) JOEY VEERMAN (C)

(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)

(15) ÉRICK GUTIÉRREZ (C)

(7) XAVI SIMONS (C)

(5) THOMAS PARTEY (C)

(44) CATALIN CIRJAN (C)

(8) MARTIN ØDEGAARD (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(21) FÁBIO VIEIRA (C)

(23) ALBERT SAMBI LOKONGA (C)

(7) BUKAYO SAKA (C)

(14) EDDIE NKETIAH (C)

Fuorigioco. Guus Til(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Xavi Simons e' colto in fuorigioco.19:32

Tentativo fallito. Gabriel Magalhães (Arsenal) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bukayo Saka con cross da calcio d'angolo.19:35

Fuorigioco. Gabriel Magalhães(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Eddie Nketiah e' colto in fuorigioco.19:37

Fuorigioco. Érick Gutiérrez(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Philipp Max e' colto in fuorigioco.19:43

Granit Xhaka (Arsenal) e' ammonito per un brutto fallo.19:45

Tiro parato. Gabriel Jesus (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bukayo Saka.20:08

Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven) e' ammonito per un brutto fallo.20:12

Tentativo fallito. Granit Xhaka (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.20:13

Tiro parato. Gabriel Jesus (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Albert Sambi Lokonga.20:17

Fuorigioco. Takehiro Tomiyasu(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Bukayo Saka e' colto in fuorigioco.20:25

Gol! Arsenal 1, PSV Eindhoven 0. Granit Xhaka (Arsenal) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Takehiro Tomiyasu.20:27

Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:39

Martin Ødegaard (Arsenal) e' ammonito per un brutto fallo.20:44

Kieran Tierney (Arsenal) e' ammonito per un brutto fallo.20:44

PREPARTITA

Arsenal - PSV Eindhoven è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Dove vedere Arsenal-PSV Eindhoven di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Arsenal-PSV Eindhoven si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

Arsenal-PSV Eindhoven verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League