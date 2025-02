(32) ARNO VERSCHUEREN (C)

(38) MAX BRUNS (C)

(37) NACI ÜNÜVAR (C)

(4) MATHIAS KJØLØ (C)

(8) TAYLOR BOOTH (C)

(29) HARRIE KUSTER (C)

(41) GIJS BESSELINK (C)

(30) SAYFALLAH LTAIEF (C)

(11) DAAN ROTS (C)

(14) SEM STEIJN (C)

(18) MICHEL VLAP (C)

(23) MICHAL SADÍLEK (C)

(8) SONDRE AUKLEND (C)

(19) SONDRE FET (C)

(26) HÅKON EVJEN (C)

(14) ULRIK SALTNES (C)

(7) PATRICK BERG (C)

Fuorigioco. Ulrik Saltnes(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.18:50

Mees Hilgers (Twente) e' ammonito per fallo.18:51

Tiro parato. Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Patrick Berg con cross.18:51

Tiro parato. Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Patrick Berg con cross.18:53

Tiro parato. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ole Didrik Blomberg con cross.19:18

Fuorigioco. Bas Kuipers(Twente) prova il lancio lungo, ma Sem Steijn e' colto in fuorigioco.19:26

Fuorigioco. Ulrik Saltnes(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Fredrik Bjørkan e' colto in fuorigioco.19:27

Tiro parato. Sayfallah Ltaief (Twente) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michal Sadílek.19:31

Rigore concesso da Gustaf Lagerbielke (Twente) per un fallo in area.19:54

Rigore per Bodø / Glimt. Håkon Evjen e'stato atterrato in area di rigore.19:54

Sem Steijn (Twente) e' ammonito per fallo.19:59

Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.20:05

Gara momentaneamente sospesa, Michal Sadílek (Twente) per infortunio.20:06

Tiro parato. Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:07

Gol! Bodø / Glimt 3, Twente 2. Sem Steijn (Twente) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:37

Fuorigioco. Michel Vlap(Twente) prova il lancio lungo, ma Bas Kuipers e' colto in fuorigioco.20:48

Fuorigioco. Isak Määttä(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Brice Wembangomo e' colto in fuorigioco.20:48

Bart van Rooij (Twente) e' ammonito per fallo.20:52

Fuorigioco. Taylor Booth(Twente) prova il lancio lungo, ma Sam Lammers e' colto in fuorigioco.21:18

PREPARTITA

Bodø/Glimt - FC Twente è valevole per la play-off della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 20 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.

Arbitro di Bodø/Glimt - FC Twente sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Dove vedere Bodø/Glimt-FC Twente di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Bodø/Glimt-FC Twente si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 20 febbraio.

Bodø/Glimt-FC Twente verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

