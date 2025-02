(22) STEFAN SCHWAB (C)

(2) MADY CAMARA (C)

(27) MAGOMED OZDOEV (C)

(80) DIMITRIS PELKAS (C)

(14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)

(82) SOUALIHO MEÏTÉ (C)

(7) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)

(29) ALEXANDRU MUSI (C)

(42) BABA ALHASSAN (C)

(22) MIHAI TOMA (C)

(18) MALCOM EDJOUMA (C)

(25) ALEXANDRU BALUTA (C)

(21) VLAD CHIRICHES (C)

(11) DAVID MICULESCU (C)

(31) JURI CISOTTI (C)

(7) FLORIN TANASE (C)

(8) ADRIAN SUT (C)

Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.18:53

Tiro parato. Juri Cisotti (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vlad Chiriches.18:56

Tiro parato. Mbwana Samatta (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.19:02

Fuorigioco. Adrian Sut(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.19:04

Fuorigioco. Florin Tanase(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Siyabonga Ngezana e' colto in fuorigioco.19:10

Gara momentaneamente sospesa, Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) per infortunio.19:19

Gara momentaneamente sospesa, Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) per infortunio.19:26

Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.19:28

Gara momentaneamente sospesa, Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco) per infortunio.19:31

Valentin Cretu (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.19:32

Tiro parato. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.19:32

Jonny (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.19:52

Tiro parato. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrei Gheorghita.19:55

Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.19:57

Tentativo fallito. Mihai Popescu (Steaua Bucarest) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto in seguito a un calcio da fermo.19:58

Kiril Despodov (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.20:07

Gara momentaneamente sospesa, Vlad Chiriches (Steaua Bucarest) per infortunio.20:14

Gara momentaneamente sospesa, Mady Camara (PAOK Salonicco) per infortunio.20:14

Sostituzione, Steaua Bucarest. Baba Alhassan sostituisce Vlad Chiriches per infortunio.20:14

Gara momentaneamente sospesa, Andrei Gheorghita (Steaua Bucarest) per infortunio.20:16

Fuorigioco. Giannis Michailidis(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Andrija Zivkovic e' colto in fuorigioco.20:18

Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.20:20

Sostituzione, Steaua Bucarest. Malcom Edjouma sostituisce Florin Tanase per infortunio.20:21

Tiro parato. Kiril Despodov (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Abdul Baba con cross.20:33

PREPARTITA

FCSB - PAOK Salonika è valevole per la play-off della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 20 febbraio alle ore 18:45 allo stadio National Arena di Bucharest.

Dove vedere FCSB-PAOK Salonika di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

FCSB-PAOK Salonika si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 20 febbraio.

FCSB-PAOK Salonika verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

